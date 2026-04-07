2026 Masters Round 1 and 2 Groupings and Tee Times Announced

The field is set for the 2026 Masters Tournament, as now we have the Masters Round 1 and 2 groupings and tee times.

Brandon Plotnick
Defending champion Rory McIlroy plays a shot from the 12th hole tee box during a practice round prior to the 2026 Masters Tournament at Augusta National Golf Club on April 7, 2026 in Augusta, Georgia.

Defending champion Rory McIlroy plays a shot from the 12th hole tee box during a practice round prior to the 2026 Masters Tournament at Augusta National Golf Club on April 7, 2026 in Augusta, Georgia.

Photo by Andrew Redington/Getty Images

The field is set for the 2026 Masters Tournament, as now we have the Masters Round 1 and 2 groupings and tee times, with golf's first Major of the year teeing off Thursday.

Our first group off the tee (after the honorary starters of course), will be Johnny Keefer and Haotong Li at 7:40 a.m. on Thursday. The last group hits the course at 1:56 p.m., and that's Harris English, Marco Penge and Si Woo Kim.

The defending champion, Rory McIlory will begin his defense of the Green Jacket with a 10:31 a.m. tee time on Thursday, and 1:44 p.m. on Friday. He'll be playing with U.S. Amateur champion Mason Howell, and Players champion Cameron Young.

World No. 1 Scottie Scheffler - the 2024 champion - will hit the course at 1:44 p.m. Thursday, and 10:19 a.m. Friday. He's playing with Robert MacIntyre and Gary Woodland.

With his recent return to the PGA Tour, Brooks Koepka will tee off at 1:20 p.m. on Thursday and 9:55 a.m. Friday. He's playing with Jordan Spieth and Justin Rose.

If you're looking for a major contending group, the 10:07 a.m. Thursday / 1:20 p.m. Friday group of Bryson DeChambeau, Matt Fitzpatrick and Xander Schauffele definitely checks some of those boxes.

Here's a look at the entire field for this year's Masters Tournament:

7:40 a.m.

  • Johnny Keefer
  • Haotong Li
  • 10:51 a.m. Friday

7:50 a.m.

  • Naoyuki Kataoka
  • Max Homa
  • Carlos Ortiz
  • 11:03 a.m. Friday

8:02 a.m.

  • Jose Maria Olazabal
  • Rasmus Neergaard-Petersen
  • Aldrich Potgieter
  • 11:15 a.m. Friday

8:14 a.m.

  • Ángel Cabrera
  • Sami Valimaki
  • Jackson Herrington
  • 11:27 a.m. Friday

8:26 a.m.

  • Charl Schwartzel
  • Max Greyserman
  • Ryan Fox
  • 11:39 a.m. Friday

8:38 a.m.

  • Vijay Singh
  • Matt McCarty
  • Rasmus Højgaard
  • 11:51 a.m. Friday

8:50 a.m.

  • Kurt Kitayama
  • Kristoffer Reitan
  • Casey Jarvis
  • 12:03 p.m. Friday

9:02 a.m.

  • Bubba Watson
  • Nico Echavarria
  • Brandon Holtz
  • 12:15 p.m. Friday

9:19 a.m.

  • Cameron Smith
  • Sam Burns
  • Jake Knapp
  • 12:32 p.m. Friday

9:31 a.m.

  • Keegan Bradley
  • Ryan Gerard
  • Nick Taylor
  • 12:44 p.m. Friday

9:43 a.m.

  • Dustin Johnson
  • Shane Lowry
  • Jason Day
  • 12:56 p.m. Friday

9:55 a.m.

  • Patrick Reed
  • Tommy Fleetwood
  • Akshay Bhatia
  • 1:08 p.m. Friday

10:07 a.m.

  • Bryson DeChambeau
  • Matt Fitzpatrick
  • Xander Schauffele
  • 1:20 p.m. Friday

10:19 a.m.

  • Hideki Matsuyama
  • Collin Morikawa
  • Russell Henley
  • 1:32 p.m. Friday

10:31 a.m.

  • Rory McIlroy
  • Cameron Young
  • Mason Howell
  • 1:44 p.m. Friday

10:43 a.m.

  • Viktor Hovland
  • Patrick Cantlay
  • Alex Noren
  • 1:56 p.m. Friday

11:03 a.m.

  • Samuel Stevens
  • Sungjae Im
  • 7:40 a.m. Friday

11:15 a.m.

  • Andrew Novak
  • Tom McKibbin
  • Brian Campbell
  • 7:50 a.m. Friday

11:27 a.m.

  • Mike Weir
  • Wyndham Clark
  • Mateo Pulcini
  • 8:02 a.m. Friday

11:39 a.m.

  • Zach Johnson
  • Michael Kim
  • Nicolai Højgaard
  • 8:14 a.m. Friday

11:51 a.m.

  • Danny Willett
  • Davis Riley
  • Ethan Fang
  • 8:26 a.m. Friday

12:03 p.m.

  • Adam Scott
  • Daniel Berger
  • Brian Harman
  • 8:38 a.m. Friday

12:15 p.m.

  • Fred Couples
  • Min Woo Lee
  • Fifa Laopakdee
  • 8:50 a.m. Friday

12:27 p.m.

  • Sergio Garcia
  • Aaron Rai
  • Jacob Bridgeman
  • 9:02 a.m. Friday

12:44 p.m.

  • Harry Hall
  • Corey Conners
  • Michael Brennan
  • 9:19 a.m. Friday

12:56 p.m.

  • J.J. Spaun
  • Maverick McNealy
  • Tyrrell Hatton
  • 9:31 a.m. Friday

1:08 p.m.

  • Jon Rahm
  • Chris Gotterup
  • Ludvig Åberg
  • 9:43 a.m. Friday

1:20 p.m.

  • Jordan Spieth
  • Justin Rose
  • Brooks Koepka
  • 9:55 a.m. Friday

1:32 p.m.

  • Sepp Straka
  • Ben Griffin
  • Justin Thomas
  • 10:07 a.m. Friday

1:44 p.m.

  • Scottie Scheffler
  • Robert MacIntyre
  • Gary Woodland
  • 10:19 a.m. Friday

1:56 p.m.

  • Harris English
  • Marco Penge
  • Si Woo Kim
  • 10:31 a.m. Friday
Brandon Plotnick is a former sports journalist, now living in the digital space with interests all over the musical and pop culture map.
