2026 Masters Round 1 and 2 Groupings and Tee Times Announced
The field is set for the 2026 Masters Tournament, as now we have the Masters Round 1 and 2 groupings and tee times, with golf's first Major of the year teeing off Thursday.
Our first group off the tee (after the honorary starters of course), will be Johnny Keefer and Haotong Li at 7:40 a.m. on Thursday. The last group hits the course at 1:56 p.m., and that's Harris English, Marco Penge and Si Woo Kim.
The defending champion, Rory McIlory will begin his defense of the Green Jacket with a 10:31 a.m. tee time on Thursday, and 1:44 p.m. on Friday. He'll be playing with U.S. Amateur champion Mason Howell, and Players champion Cameron Young.
World No. 1 Scottie Scheffler - the 2024 champion - will hit the course at 1:44 p.m. Thursday, and 10:19 a.m. Friday. He's playing with Robert MacIntyre and Gary Woodland.
With his recent return to the PGA Tour, Brooks Koepka will tee off at 1:20 p.m. on Thursday and 9:55 a.m. Friday. He's playing with Jordan Spieth and Justin Rose.
If you're looking for a major contending group, the 10:07 a.m. Thursday / 1:20 p.m. Friday group of Bryson DeChambeau, Matt Fitzpatrick and Xander Schauffele definitely checks some of those boxes.
Here's a look at the entire field for this year's Masters Tournament:
7:40 a.m.
- Johnny Keefer
- Haotong Li
- 10:51 a.m. Friday
7:50 a.m.
- Naoyuki Kataoka
- Max Homa
- Carlos Ortiz
- 11:03 a.m. Friday
8:02 a.m.
- Jose Maria Olazabal
- Rasmus Neergaard-Petersen
- Aldrich Potgieter
- 11:15 a.m. Friday
8:14 a.m.
- Ángel Cabrera
- Sami Valimaki
- Jackson Herrington
- 11:27 a.m. Friday
8:26 a.m.
- Charl Schwartzel
- Max Greyserman
- Ryan Fox
- 11:39 a.m. Friday
8:38 a.m.
- Vijay Singh
- Matt McCarty
- Rasmus Højgaard
- 11:51 a.m. Friday
8:50 a.m.
- Kurt Kitayama
- Kristoffer Reitan
- Casey Jarvis
- 12:03 p.m. Friday
9:02 a.m.
- Bubba Watson
- Nico Echavarria
- Brandon Holtz
- 12:15 p.m. Friday
9:19 a.m.
- Cameron Smith
- Sam Burns
- Jake Knapp
- 12:32 p.m. Friday
9:31 a.m.
- Keegan Bradley
- Ryan Gerard
- Nick Taylor
- 12:44 p.m. Friday
9:43 a.m.
- Dustin Johnson
- Shane Lowry
- Jason Day
- 12:56 p.m. Friday
9:55 a.m.
- Patrick Reed
- Tommy Fleetwood
- Akshay Bhatia
- 1:08 p.m. Friday
10:07 a.m.
- Bryson DeChambeau
- Matt Fitzpatrick
- Xander Schauffele
- 1:20 p.m. Friday
10:19 a.m.
- Hideki Matsuyama
- Collin Morikawa
- Russell Henley
- 1:32 p.m. Friday
10:31 a.m.
- Rory McIlroy
- Cameron Young
- Mason Howell
- 1:44 p.m. Friday
10:43 a.m.
- Viktor Hovland
- Patrick Cantlay
- Alex Noren
- 1:56 p.m. Friday
11:03 a.m.
- Samuel Stevens
- Sungjae Im
- 7:40 a.m. Friday
11:15 a.m.
- Andrew Novak
- Tom McKibbin
- Brian Campbell
- 7:50 a.m. Friday
11:27 a.m.
- Mike Weir
- Wyndham Clark
- Mateo Pulcini
- 8:02 a.m. Friday
11:39 a.m.
- Zach Johnson
- Michael Kim
- Nicolai Højgaard
- 8:14 a.m. Friday
11:51 a.m.
- Danny Willett
- Davis Riley
- Ethan Fang
- 8:26 a.m. Friday
12:03 p.m.
- Adam Scott
- Daniel Berger
- Brian Harman
- 8:38 a.m. Friday
12:15 p.m.
- Fred Couples
- Min Woo Lee
- Fifa Laopakdee
- 8:50 a.m. Friday
12:27 p.m.
- Sergio Garcia
- Aaron Rai
- Jacob Bridgeman
- 9:02 a.m. Friday
12:44 p.m.
- Harry Hall
- Corey Conners
- Michael Brennan
- 9:19 a.m. Friday
12:56 p.m.
- J.J. Spaun
- Maverick McNealy
- Tyrrell Hatton
- 9:31 a.m. Friday
1:08 p.m.
- Jon Rahm
- Chris Gotterup
- Ludvig Åberg
- 9:43 a.m. Friday
1:20 p.m.
- Jordan Spieth
- Justin Rose
- Brooks Koepka
- 9:55 a.m. Friday
1:32 p.m.
- Sepp Straka
- Ben Griffin
- Justin Thomas
- 10:07 a.m. Friday
1:44 p.m.
- Scottie Scheffler
- Robert MacIntyre
- Gary Woodland
- 10:19 a.m. Friday
1:56 p.m.
- Harris English
- Marco Penge
- Si Woo Kim
- 10:31 a.m. Friday