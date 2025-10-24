The Wifesaver High School Football Scoreboard, October 24, 2025

FINAL Scores -- GA:
Jefferson County 14 East Laurens 13 (Thursday)
Washington County 28 SW Macon 14 (Thursday)
Burke County 44 Butler 6
Richmond Academy 41 Hephzibah 7
Lincoln County 55 Warren County 6
Laney 52 Glenn Hills 0
Westside 44 Baldwin 27
West Laurens 49 Aquinas 42
Thomson 50 Josey 6
Augusta Christian 14 G.S.I.C. 0 First win of the season for AC
Screven County 42 Portal 7
Evans 45 Greenbrier 35
Lakeside 38 Bradwell Inst. 21
Harlem 32 Howard 14
Savannah Christian 45 Swainsboro 14
Augusta Prep 11 Thomas Jefferson Academy 8
Briarwood Academy 28 Edmund Burke Academy 21
Jenkins County 21 Metter 14
Emanuel County Inst. 48 Claxton 8
Greene County 27 Lake Oconee Academy 7
Johnson County 52 Glascock County 7
Hancock Central 36 Twiggs County 16
FINAL Scores -- SC:
Bamberg - Ehrhardt 70 Allendale - Fairfax 0 (Thursday)
North Augusta 58 Brookland Cayce 12
Midland Valley 43 South Aiken 14
Strom Thurmond 20 Saluda 14 Rebels are Region Champs
Gray Collegiate 48 Aiken 0
Barnwell 20 Edisto 6
Ridge Spring - Monetta 21 Calhoun County 20
Swansea 24 Fox Creek 13
Wagener - Salley 20 Williston - Elko 8
Hunter - Kinard - Tyler 46 Blackville - Hilda 0
McCormick 22 Whitmire 6
Batesburg - Leesville 60 Pelion 13
