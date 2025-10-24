ContestsEvents
The Wifesaver High School Football Scoreboard, October 24, 2025

FINAL Scores — GA: Jefferson County 14 East Laurens 13 (Thursday) Washington County 28 SW Macon 14 (Thursday) Burke County 44 Butler 6 Richmond Academy 41 Hephzibah 7 Lincoln County…

High School Football Scoreboard
FINAL Scores -- GA:

Jefferson County 14 East Laurens 13 (Thursday)

Washington County 28 SW Macon 14 (Thursday)

Burke County 44 Butler 6

Richmond Academy 41 Hephzibah 7

Lincoln County 55 Warren County 6

Laney 52 Glenn Hills 0

Westside 44 Baldwin 27

West Laurens 49 Aquinas 42

Thomson 50 Josey 6

Augusta Christian 14 G.S.I.C. 0 First win of the season for AC

Screven County 42 Portal 7

Evans 45 Greenbrier 35

Lakeside 38 Bradwell Inst. 21

Harlem 32 Howard 14

Savannah Christian 45 Swainsboro 14

Augusta Prep 11 Thomas Jefferson Academy 8

Briarwood Academy 28 Edmund Burke Academy 21

Jenkins County 21 Metter 14

Emanuel County Inst. 48 Claxton 8

Greene County 27 Lake Oconee Academy 7

Johnson County 52 Glascock County 7

Hancock Central 36 Twiggs County 16

FINAL Scores -- SC:

Bamberg - Ehrhardt 70 Allendale - Fairfax 0 (Thursday)

North Augusta 58 Brookland Cayce 12

Midland Valley 43 South Aiken 14

Strom Thurmond 20 Saluda 14 Rebels are Region Champs

Gray Collegiate 48 Aiken 0

Barnwell 20 Edisto 6

Ridge Spring - Monetta 21 Calhoun County 20

Swansea 24 Fox Creek 13

Wagener - Salley 20 Williston - Elko 8

Hunter - Kinard - Tyler 46 Blackville - Hilda 0

McCormick 22 Whitmire 6

Batesburg - Leesville 60 Pelion 13

That does it for this week on The Wifesaver High School Football Scoreboard. Thanks for joining us and have a great week!!!

