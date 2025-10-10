The Wifesaver High School Football Scoreboard, October 10, 2025
FINAL Scores -- GA:
Harlem 21 Aquinas 14
Burke County 48 Josey 8
Thomson 66 Glenn hills 0
Edmund Burke 35 Augusta Prep 0
Effingham County 36 Evans 0
Lincoln County 42 Washington - Wilkes 7
West Laurens 21 Richmond Academy 7
Baldwin 27 Hephzibah 25
Westside 56 Cross Creek 0
Screven County 27 Metter 7
Swainsboro 42 Savannah Country Day 14
Emanuel County 41 Portal 14
Glascock County 43 Twiggs County 14
Georgia Military 35 Hancock Central 28
Greenbrier 21 Lakeside 14 (Thursday)
Archer 42 Grovetown 0 (Thursday)
FINAL Scores -- SC:
Brookland - Cayce 20 Aiken 19
Gilbert 21 Midland Valley 14
Silver Bluff 27 Keenan 8
Ridge Spring - Monetta 25 Williston - Elko 0
Newberry 41 Fox Creek 14
Strom Thurmond 54 American Leadership 0
Hammond 24 Augusta Christian 0
Wagener - Salley 26 Blackville - Hilda 6
Saluda 51 Pelion 7
Ridgeland Academy 30 Allendale - Fairfax 0
Ware Shoals 48 McCormick 0
Games Saturday, 10/11:
Butler @ Laney 7:30
