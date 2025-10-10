ContestsEvents
LISTEN LIVE

The Wifesaver High School Football Scoreboard, October 10, 2025

FINAL Scores — GA: Harlem 21 Aquinas 14 Burke County 48 Josey 8 Thomson 66 Glenn hills 0 Edmund Burke 35 Augusta Prep 0 Effingham County 36 Evans 0 Lincoln…

gmino
High School Football Scoreboard
Powered By
WifeSaver Restaurants
WifeSaver Restaurants

FINAL Scores -- GA:

Harlem 21 Aquinas 14

Burke County 48 Josey 8

Thomson 66 Glenn hills 0

Edmund Burke 35 Augusta Prep 0

Effingham County 36 Evans 0

Lincoln County 42 Washington - Wilkes 7

West Laurens 21 Richmond Academy 7

Baldwin 27 Hephzibah 25

Westside 56 Cross Creek 0

Screven County 27 Metter 7

Swainsboro 42 Savannah Country Day 14

Emanuel County 41 Portal 14

Glascock County 43 Twiggs County 14

Georgia Military 35 Hancock Central 28

Greenbrier 21 Lakeside 14 (Thursday)

Archer 42 Grovetown 0 (Thursday)

FINAL Scores -- SC:

Brookland - Cayce 20 Aiken 19

Gilbert 21 Midland Valley 14

Silver Bluff 27 Keenan 8

Ridge Spring - Monetta 25 Williston - Elko 0

Newberry 41 Fox Creek 14

Strom Thurmond 54 American Leadership 0

Hammond 24 Augusta Christian 0

Wagener - Salley 26 Blackville - Hilda 6

Saluda 51 Pelion 7

Ridgeland Academy 30 Allendale - Fairfax 0

Ware Shoals 48 McCormick 0

Games Saturday, 10/11:

Butler @ Laney 7:30

Thanks for joining us on The Wifesaver High School Football Scoreboard. Have a great week and join us again next Friday evening!!!

High School FootballSports
gminoWriter
Related Stories
Eighty young golfers have received invitations to the 2026 Drive, Chip and Putt Finals, including twelve returning competitors.
Local News80 Young Golfers Win Spots in 2026 Drive, Chip and Putt Finals at Augusta National
August University and Wellstar Health System share the growth achieved after only two years of their medical partnership.
Local NewsAugusta University and Wellstar Partnership Boosts Health Care Access Across Georgia
A local corgi and mascot for the Palmetto Pickle Park took first place at Aiken's Top Dog Contest.
Local NewsLocal Corgi Takes Crown in Aiken’s Top Dog Contest
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect