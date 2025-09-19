Wifesaver High School Football Scoreboard, September 19, 2025

FINAL Scores -- GA:
Hephzibah 56 Howard 34 (Thursday)
Lincoln County 48 Silver Bluff 14
Westside 20 Aquinas 14
Richmond Academy 53 Cross Creek 8
West Laurens 44 Harlem 34
Dublin 42 Jefferson County 13
Mt. Paran Christian 40 Washington - Wilkes 32
Swainsboro 21 Crisp County 14
Brunswick 42 Greenbrier 0
Grayson 51 Grovetown 0
Bleckley County 44 Washington County 26
Screven County 27 McIntosh County 0
Jenkins County 49 Claxton 7
Warren County 40 Glascock County 14
Emanuel County 30 Bryan County 12
FINAL Scores -- SC:
North Augusta 56 Gilbert 14
Swansea 30 Barnwell 12
Strom Thurmond 35 Emerald 13
Hilton Head Prep 24 Augusta Christian 7
Gray Collegiate 38 Midland Valley 6
Brookland Cayce South Aiken 14
Southside Christian 28 Saluda 0
Blackville - Hilda 43 Denmark - Olar 0
Batesburg - Leesville 56 Calhoun County 7
Columbia 27 Wagener - Salley 12
Newberry 45 Fairfield Central 34
