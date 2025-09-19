ContestsEvents
Wifesaver High School Football Scoreboard, September 19, 2025

FINAL Scores — GA: Hephzibah 56 Howard 34 (Thursday) Lincoln County 48 Silver Bluff 14 Westside 20 Aquinas 14 Richmond Academy 53 Cross Creek 8 West Laurens 44 Harlem 34…

High School Football Scoreboard
FINAL Scores -- GA:

Hephzibah 56 Howard 34 (Thursday)

Lincoln County 48 Silver Bluff 14

Westside 20 Aquinas 14

Richmond Academy 53 Cross Creek 8

West Laurens 44 Harlem 34

Dublin 42 Jefferson County 13

Mt. Paran Christian 40 Washington - Wilkes 32

Swainsboro 21 Crisp County 14

Brunswick 42 Greenbrier 0

Grayson 51 Grovetown 0

Bleckley County 44 Washington County 26

Screven County 27 McIntosh County 0

Jenkins County 49 Claxton 7

Warren County 40 Glascock County 14

Emanuel County 30 Bryan County 12

FINAL Scores -- SC:

North Augusta 56 Gilbert 14

Swansea 30 Barnwell 12

Strom Thurmond 35 Emerald 13

Hilton Head Prep 24 Augusta Christian 7

Gray Collegiate 38 Midland Valley 6

Brookland Cayce South Aiken 14

Southside Christian 28 Saluda 0

Blackville - Hilda 43 Denmark - Olar 0

Batesburg - Leesville 56 Calhoun County 7

Columbia 27 Wagener - Salley 12

Newberry 45 Fairfield Central 34

That'll do it for Week 5 of the Wifesaver High School Footbll Scoreboard. Thanks for joining us. We'll see you next week!

